(ANSA) - ASOLO (TREVISO), 17 AGO - Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo (Treviso) rimasto vittima di un'aggressione mercoledì scorso a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate al capo, "ha trascorso una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili". Lo riferisce il padre, Daniele Maggiotto, nella città catalana da alcuni giorni, dalla stanza in cui il ragazzo è in stato di coma farmacologico. Nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che mantengono il giovane in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni patiti in una condizione di veglia. In giornata sono attesi ulteriori aggiornamenti sull'evolversi del quadro clinico. Nicola Maggiotto era stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto, all'uscita da un locale in cui si era recato con un gruppo di connazionali, per motivi ancora ignoti. Nell'evento, secondo la ricostruzione fornita da uno degli amici, sarebbe scoppiata una rissa tra il gruppo di italiani ed un secondo, più numeroso, di giovani di altra nazionalità, fuggiti prima dell'arrivo dei soccorsi. (ANSA).