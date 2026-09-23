(ANSA) - VERONA, 23 SET - Il Questore della provincia di Verona ha emanato nove Daspo nei confronti di altrettanti giovani ultras dell'Hellas Verona. I fatti che hanno portato all'adozione dei provvedimenti si sono verificati lo scorso 6 settembre durante le fasi precedenti l'incontro tra la squadra scaligera e l'Arezzo. Un gruppo di circa ottanta tifosi gialloblù aveva cercato di aggredire fuori dallo stadio una ventina di ragazzi, erroneamente ritenuti sostenitori della squadra avversaria. Durante l'avvicinamento, i nove ultras avevano brandito cinture, bottiglie di birra e caschi. Il tempestivo intervento dei reparti inquadrati unitamente alla constatazione che i giovani erano in realtà tifosi dell'Hellas Verona provenienti dal Trentino Alto Adige ha consentito di contenere il gruppo e di evitare che la situazione degenerasse. Le successive attività investigative condotte dagli agenti della Digos, attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e gli ulteriori riscontri acquisiti, hanno consentito di identificare i nove ultras responsabili di detenere oggetti pericolosi in un contesto di ordine pubblico. I nove tifosi appartengono tutti al gruppo ultras "Hellas Army". La maggior parte di loro risultano gravati da precedenti di polizia per reati contro la persona, commessi in ambito sportivo. Due di loro erano già destinatari di precedenti Daspo. (ANSA).