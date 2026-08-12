(ANSA) - GALATINA, 12 AGO - Avrebbe preso a calci un'autoambulanza all'esterno del pronto soccorso di Galatina (Lecce) per poi entrare nel presidio, aggredire verbalmente il personale e dirigersi con atteggiamento intimidatorio verso la postazione del dirigente medico. Il tutto alla presenza di numerosi pazienti in attesa e con la necessità di interrompere temporaneamente il servizio. Per questo un 34enne residente a Soleto è stato arrestato con le accuse di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio e lesioni personali. L'episodio risale allo scorso 7 agosto. Dopo un primo tentativo da parte degli agenti di riportare l'uomo alla calma, sul posto è arrivata una seconda pattuglia nei confronti della quale il 34enne avrebbe proseguito con l'aggressione, tentando di colpire un poliziotto con una testata e sferrando un pugno a un secondo agente. Nel corso delle fasi concitate per immobilizzarlo il 34enne avrebbe tentato anche di estrarre l'arma d'ordinanza dalla fondina di un agente ingaggiando una colluttazione nel corso della quale i due sono rimasti feriti con una prognosi di 20 giorni. (ANSA).