(ANSA) - AVELLINO, 06 SET - E' stata aggredita a martellate dall'ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non correrebbe pericolo di vita. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri (Avellino): la donna, una 28enne di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l'ha colpita alla testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall'abitazione, ad allertare i carabinieri. Dopo aver colpito la donna il 28enne tunisino si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato. (ANSA).