(ANSA) - TORINO, 30 GIU - Ha aggredito due donne in pieno centro a Torino, molestando sessualmente una turista e rapinando un'altra dopo averla colpita con violenza. Un uomo di origini straniere è stato arrestato dalla polizia con le accuse di violenza sessuale e rapina. L'intervento di agenti della squadra volante e del commissariato Centro è scattato nel pomeriggio in via Santa Chiara, dove una turista ha riferito di essere stata avvicinata da un uomo che l'ha afferrata per le braccia, procurandole alcuni lividi, per poi bloccarla e molestarla. La donna è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi all'interno di un negozio, mentre l'aggressore si è allontanato. Durante la fuga l'uomo avrebbe aggredito una seconda donna, sbarrandole il passaggio e colpendola ripetutamente. Secondo la ricostruzione della polizia, l'avrebbe poi spinta all'interno del cortile di uno stabile, dove avrebbe continuato a prenderla a pugni fino a farla cadere a terra, impossessandosi del suo telefono cellulare, successivamente recuperato. Le urla della vittima hanno richiamato un passante, che è intervenuto mettendo in fuga l'aggressore. L'uomo è stato rintracciato poco dopo dagli agenti della squadra volante all'angolo tra piazza Emanuele Filiberto e via Sant'Agostino. Al momento del fermo, secondo la polizia, l'uomo si trovava in uno stato di alterazione psicofisica. (ANSA).