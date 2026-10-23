(ANSA) - MILANO, 23 OTT - Era stata creata allo scopo di radunarsi nel centro di Crema e di fare delle ronde "per individuare e aggredire stranieri e maranza' la chat scoperta dalla polizia nell'ambito delle attività svolte in seguito delle manifestazioni, e degli scontri, del 17 e del 18 ottobre. L'immagine del profilo raffigurava Benito Mussolini. A gestirla era un ventenne, italiano, con precedenti per furto e minaccia. Diversi i messaggi inneggianti alla violenza, anche con contenuti razzisti e xenofobi come "iniziamo dai negri", "riapriamo i forni", "viva il Duce sempre". (ANSA).