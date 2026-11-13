(ANSA) - TORINO, 13 NOV - Lo scorso 31 gennaio durante una manifestazione antagonista a favore del centro sociale Askatasuna, a Torino, un poliziotto venne circondato e preso a calci da un gruppo di dimostranti. Per quell'episodio fu arrestato con il meccanismo della flagranza differita Angelo Simionato, un 22enne della provincia di Grosseto, che però oggi è stato assolto dall'accusa di aver partecipato all'aggressione. La procura aveva chiesto quattro anni di carcere. Al giovane è stato inflitto un anno con la condizionale perché, secondo quanto si ricava dal dispositivo, è stato ritenuto responsabile del lancio di un oggetto in un altro momento della manifestazione. Il caso del poliziotto fece clamore anche perché il video che documentava l'accaduto diventò virale sul web. Il giorno successivo la premier Giorgia Meloni andò a trovare l'agente in ospedale. "Dopo mesi di gogna mediatica - commenta l'avvocato Claudio Novaro, che ha difeso il ventiduenne insieme alla collega Elisabetta Montanari - un giudice ha ristabilito la verità. Un esame attento delle immagini e delle testimonianze non poteva portare a niente di diverso da una assoluzione: il nostro assistito non ebbe nulla a che fare con l'aggressione". (ANSA).