(ANSA) - MILANO, 18 SET - La Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, con cui si salta la fase dell'udienza preliminare, per Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della Polizia locale caduto dalla moto inseguendolo a 180 chilometri all'ora dopo che il giovane su un suv a noleggio non si era fermato all'alt. L'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Il 26 giugno scorso, nell'ambito delle indagini della Polizia locale, coordinate dalla pm Francesca Crupi, la gip Giulia Masci aveva disposto come misura cautelare per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Interrogato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cardinali, Berisha si era assunto "la piena responsabilità di aver fatto questo gesto istintivo, sconsiderato, valutando male la situazione da soggetto immaturo". Si era detto "dispiaciuto" e aveva chiesto "scusa". Si era reso conto che "se avesse ragionato, non sarebbe andato via e non si è accorto che l'agente era caduto". Aveva continuato a sostenere che era scappato perché non voleva guai per pochi grammi di droga che aveva con sé. Nelle indagini tre persone, intanto, erano state indagate per favoreggiamento e poi Berisha è finito in carcere per un procedimento a Brescia per traffico di droga. Nel procedimento milanese i familiari dell'agente sono rappresentati dall'avvocato Gabriele Maria Vitiello. (ANSA).