(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Si è assunto "la piena responsabilità di aver fatto questo gesto istintivo, sconsiderato, valutando male la situazione proprio da soggetto immaturo", si è detto "dispiaciuto, veramente emotivamente provato" e ha chiesto ancora "scusa". Si è reso conto che "se avesse ragionato, non sarebbe andato via e non si è accorto che il povero agente era caduto". E' pronto anche a fare "un gesto riparatorio nei limiti delle sue possibilità", a risarcire il danno. Così l'avvocato Fabrizio Cardinali ha sintetizzato l'interrogatorio di stamani nel carcere di San Vittore, davanti al gip di Milano Giulia Masci, di Genti Berisha, 26 anni, arrestato il 23 giugno per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della Polizia locale di Milano che è caduto dalla moto inseguendolo a 180 chilometri all'ora in quanto il giovane non si era fermato all'alt. In sostanza, come spiegato dal difensore, l'arrestato ha ribadito i contenuti dell'interrogatorio reso davanti alla pm Francesca Crupi nelle indagini della Polizia locale. Ha chiesto scusa, ha negato che ci sia stato un urto tra il suv che guidava e la moto dell'agente e ha spiegato di non aver visto Imprezzabile cadere. Ha raccontato di non essersi fermato all'alt, in zona Ponte Lambro, perché aveva della droga con sé, non valutando bene, però, ha aggiunto il legale, che con "tre grammi di marijuana non sarebbe successo comunque niente". Il difensore spera "che il giudice conceda gli arresti domiciliari". La gip, infatti, dovrà decidere sulla richiesta di convalida dell'arresto e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dalla pm per omicidio stradale e fuga pericolosa. Il 26enne ha detto ancora che in auto quella sera "c'erano altre persone, un amico e altri amici di questo amico" e non ha voluto fare i loro nomi perché, ha sostenuto, "già li ho messi in pericolo con questo gesto e non voglio che vengano coinvolti, anche perché sono io che ho fatto tutto". (ANSA).