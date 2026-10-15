(ANSA) - MILANO, 15 OTT - Vuole patteggiare Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno per la morte, il giorno precedente, di Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne della Polizia locale di Milano caduto dalla moto mentre lo inseguiva a 180 chilometri all'ora, dopo che il giovane su un suv a noleggio non si era fermato all'alt. E' stata fissata, infatti, un'udienza sulla sua "richiesta di applicazione della pena". Allo stato, comunque, non c'è stato alcun via libera da parte della Procura su istanza e entità della pena. Nelle scorse settimane, a seguito delle indagini della Polizia locale, la pm Francesca Crupi aveva chiesto e ottenuto dalla gip Giulia Masci il processo con rito immediato e poi la difesa, con l'avvocato Fabrizio Cardinali, ha chiesto il patteggiamento e in subordine il rito abbreviato. Così la gup Lorenza Pasquinelli ha fissato l'udienza per il 25 novembre. L'accusa per il 26enne è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Il giovane si trova in carcere a Monza per un altro procedimento per fatti di droga, mentre per questa indagine gli era stata applicata la misura dei domiciliari con braccialetto elettronico. Per un'eventuale istanza di patteggiamento, con l'ok della Procura, bisognerà vedere se e quanto l'imputato metterà a disposizione come risarcimento. I familiari di Imprezzabile sono parti offese con l'avvocato Gabriele Maria Vitiello. Interrogato dopo l'arresto, Berisha si era assunto "la piena responsabilità di aver fatto questo gesto istintivo, sconsiderato, valutando male la situazione da soggetto immaturo". Si era detto "dispiaciuto" e aveva chiesto "scusa". Si era reso conto, aveva spiegato il difensore, che "se avesse ragionato, non sarebbe andato via e non si era accorto che l'agente era caduto". Aveva continuato a sostenere che era scappato perché non voleva guai per pochi grammi di droga che aveva con sé. Nelle indagini altre tre persone erano state indagate per favoreggiamento. (ANSA).