(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 20 AGO - Tre militanti della Lega, due di Napoli e uno di Firenze, hanno contestato il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il senatore della Lega Massimiliano Romeo durante la loro intervista alla Versiliana, difendendo il segretario Matteo Salvini. "Il capitano non si tocca" hanno gridato i militanti con tanto di cartello, intonando il coro "C'è solo un capitano". Pronta la replica di Romeo: "Poi siamo noi quelli che vogliono dividere il partito e spaccare la Lega…". (ANSA).