(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Un piccolo incidente si è verificato questa mattina nell'area dell'aviazione generale, e cioè dei voli non di linea, dell'aeroporto di Linate a Milano dove un aereo turistico in movimento da una piazzola ha urtato con il muso un'auto di servizio della società di handling dello scalo. Non si registrano feriti. È accaduto intorno alle 11.20 quando è scattato l'allarme per 118 e Vigili del fuoco che però non hanno dovuto fare interventi di rilievo. Nell'auto, una Panda, c'era una operatrice in preda a uno stato di forte agitazione. Due voli in arrivo sono stati dirottati a Orio al Serio e a Malpensa ma l'operatività dello scalo milanese è poi tornata alla normalità dopo circa mezz'ora. (ANSA).