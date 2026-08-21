(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Un aereo charter con otto persone a bordo è precipitato vicino a una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Lo hanno riferito - come riporta la Cnn - funzionari dell'aviazione federale statunitense. Secondo le prime informazioni il velivolo - un Cessna 441 - era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 chilometri a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione, nei pressi di una pista di atterraggio dell'aeronautica militare che fornisce accesso al sito radar. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, sei passeggeri e due piloti. (ANSA).