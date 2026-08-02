(V. 'Ecco i nomi degli italiani morti...'delle 09:43) (ANSA) - MONZA, 02 AGO - Due famiglie brianzole residenti a Monza e Seregno sono morte nello schianto di un aereo turistico della compagnia Aerodiana, precipitato ieri sera nel sud del Perù dopo aver sorvolato le linee di Nazca. Tra le vittime figura il nucleo monzese dei Gianturco, composto dal padre Paolo di 59 anni, dalla moglie Cristina Maria Bianco di 57 e dai loro due figli Pietro e Matteo, rispettivamente di 18 e 24 anni. L'altra famiglia coinvolta è di Seregno: si tratta di Elena Sala, di 58 anni, Massimo Angelucci, anche lui di 58, e del figlio Lorenzo Angelucci, di 24. Il drammatico bilancio dell'incidente conta in totale tredici morti e nessun superstite. A bordo del velivolo viaggiavano infatti anche due turisti tedeschi, Andreas Hofmann (78) e Gertrud Maria Hofmann (77), due cittadini spagnoli, Amfredo Aviles Muñoyerro (52) e Ana Isabel Sanchez Muñoz (52), e i due piloti peruviani Americo Salazar e Irenka del Carpio. L'impatto si è verificato durante la fase di rientro dall'escursione sul celebre sito archeologico: i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far nulla per salvare i passeggeri a causa dell'incendio che ha rapidamente avvolto la carcassa del velivolo. (ANSA).