(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Dopo lo stop al taglio delle accise scaduto lo scorso 5 ottobre, l'Italia si piazza al primo posto tra i Paesi europei per il peso delle tasse sul gasolio: Iva e accise pesano infatti il 48% e su un litro di diesel 1,08 euro vanno allo Stato mentre la media tassazione in Ue si ferma al 37,9%. E' il calcolo fatto dall'Adusbef che ha elaborato i dati Eurostat aggiornati al 19 ottobre. Gli italiani quindi, sottolinea l'associazione, pagano 29 centesimi di euro in più su ogni litro di gasolio rispetto alla media. Guardano però la classifica finale dei prezzi, il nostro Paese si colloca al settimo posto. Sotto il profilo delle tasse, escludendo Malta che per i carburanti gode di uno speciale regime di prezzi amministrati dallo Stato, seguono l'Italia, Belgio, Danimarca, Francia e Lituania con percentuali comprese tra il 42% e il 43%, mentre la minor tassazione si registra in Polonia (25,5%), Spagna e Svezia (27% circa). Nella classifica dei listini medi alla pompa però la Finlandia si colloca al vertice con 2,531 euro al litro, seguita da Danimarca (2,501 euro), e Olanda (2,456 euro), mentre l'Italia si piazza in settima posizione con una media di 2,244 euro al litro - precisa l'associazione - I prezzi più bassi oltre a Malta (1,21 euro/litro) sono quelli di Polonia (1,79 euro/litro), Bulgaria e Spagna (1,88 euro/litro). "I dati confermano come gli automobilisti italiani siano i più tartassati d'Europa sul fronte della tassazione sul gasolio - denuncia il presidente Antonio Tanza - Lo Stato continua ad arricchirsi grazie al caro-carburante e, nonostante le promesse, il meccanismo delle accise mobili che avrebbe potuto garantire una riduzione dei prezzi alla pompa sfruttando il maggior gettito Iva è caduto nel dimenticatoio. Su tutto ciò grava la possibile fine di sconti e price cap avviati dalle compagnie petrolifere che, se non saranno prorogati, nei prossimi giorni faranno schizzare al rialzo i prezzi di benzina e gasolio sulla rete italiana" - conclude Tanza. (ANSA).