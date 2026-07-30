(ANSA) - VICENZA, 30 LUG - Adriano Cappellari chiederà un interrogatorio al pm Alessia Grenna per chiarirela sua posizione dopo le accuse mosse dalla procura di Vicenza che gli contesta i reato di simulazione, incendio, calunnia, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico. A dirlo il suo avvocato Roberto Rigoni Stern che ha aggiunto che chiederà la visione degli atti quanto prima per avviare il confronto con il pubblico ministero. Il giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Altopiano e del Giornale di Vicenza, denunciava da tempo di essere finito nel mirino della criminalità organizzata. Oltre alle minacce di morte arrivate via lettera per la sua amicizia con il parroco anti camorra don Patriciello, lo scorso maggio aveva subito un attentato incendiario nella sua abitazione di Enego (Vicenza) ed era finito sotto scorta. Per gli investigatori però avrebbe architettato tutto da solo: non solo la figura ripresa dalle telecamere corrisponderebbe al giovane per altezza e corporatura ma lo stesso avrebbe acquistato in rete bombole di gas e e di alcol pochi giorni prima dell'attentato alla sua abitazione. (ANSA).