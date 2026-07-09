(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Ai giudici posso solo dire: sono totalmente innocente". Lo afferma in una lunga nota Mario Adinolfi, da ieri ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. "Ringrazio davvero gli amici e anche alcuni avversari che mi hanno fatto arrivare in queste ore messaggi di sostegno e solidarietà - afferma -. Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale in cui è evidente l'ingiustizia grave patita da me e dalla mia famiglia. Ma Dio quando vuole mostrare la regalità di Davide non gli manda una corona, gli manda Golia". (ANSA).