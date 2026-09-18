(ANSA) - ATENE, 18 SET - Margarita Chant-Papandreou, attivista che ha svolto un ruolo di primo piano nella lotta per rafforzare i diritti legali e sociali delle donne greche, è morta nella sua casa di Atene pochi giorni prima di compiere 103 anni, secondo quanto riportato dai media locali. Nata negli Stati Uniti, a Oak Park, Illinois, il 30 settembre del 1923, è stata la moglie dell'ex primo ministro ellenico Andreas Papandreou: il loro figlio, Giorgos, è stato a sua volta premier greco. Il presidente della Repubblica ellenico, Konstantinos Tasoulas, ha ricordato che Chant-Papandreou "ha sostenuto e ispirato la riforma del diritto della famiglia, la svolta nei diritti sociali e politici e il miglioramento della condizione femminile nella società greca". Papandreou è stata inoltre attiva nella lotta contro il cancro, la tubercolosi e la poliomielite, ha aggiunto. "Amava profondamente la Grecia. Era la moglie di un primo ministro e la madre di un primo ministro, ma soprattutto una cittadina impegnata", ha ricordato Tasoulas. Attiva nel movimento femminista, Chant-Papandreou aveva ricoperto la carica di presidente dell'Unione delle Donne della Grecia. Ha contribuito a promuovere e definire la legislazione che ha apportato importanti cambiamenti alla condizione delle donne in Grecia, tra cui l'abolizione del sistema della dote e l'introduzione del matrimonio civile nel 1982, e le riforme che garantiscono alle donne pari diritti nell'affidamento dei figli dopo il divorzio. Dopo i primi studi in giornalismo, Chant-Papandreou conobbe il futuro marito Andreas presso l'Università del Minnesota, nel 1947. Nel 1961 si trasferirono insieme in Grecia, dove Chant-Papandreou ha seguito in prima linea l'impegno politico del marito. Eletto primo ministro greco nel 1981 con il partito socialista del Pasok, Andreas Papandreou ha dominato la scena politica greca negli anni successivi alla caduta della dittatura dei colonnelli nel 1974. (ANSA).