(ANSA) - TORINO, 09 AGO - Torino ha ricevuto ufficialmente il testimone per il prossimo Europride dagli organizzatori del Worldpride - Europride di Amsterdam 2026 e da Patrick Orth, presidente di Epoa (European pride organisers association). La manifestazione, infatti, si svolgerà nel capoluogo piemontese dal 18 al 26 giugno 2027. Ieri nella capitale dei Paesi Bassi erano presenti Alessandro Battaglia, presidente del Comitato organizzatore Europride 2027, la co-coordinatrice del Torino Pride Chiara Tarantello, una delegazione del Comitato organizzatore Torino EuroPride 2027 e Jacopo Rosatelli, assessore ai Diritti della Città di Torino. "Proprio come 'Unity' è lo slogan di Amsterdam di quest'anno e la solidarietà è il tema centrale della candidatura di Barcellona per il WorldPride 2030+, il nostro claim è 'together we can': perché insieme, e solo insieme, possiamo realizzare grandi cose. Insieme siamo sempre più forti", hanno dichiarato Alessandro Battaglia e Chiara Tarantello sul palco di Amsterdam. "Mentre qui ad Amsterdam celebriamo i 25 anni di matrimonio egualitario, in Italia abbiamo atteso 40 anni per le unioni civili; speriamo di ottenere il matrimonio egualitario entro 25 anni, ma non siamo così certi di farcela. La situazione globale dei diritti umani è cupa. L'Europa dei diritti è in pericolo. Lo abbiamo visto a Ceuta e lo abbiamo visto al pride di Berlino. E la situazione potrebbe farsi sempre più difficile il prossimo anno. Ecco perché è sempre più necessario che i Pride collaborino tra loro. E, per questo, l'EuroPride è fondamentale", hanno concluso Battaglia e Tarantello. (ANSA).