(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Con l'acquisizione dell'Argiletum investiamo nella Tutela del patrimonio e nella formazione dei professionisti della cultura. La scelta di destinare parte del complesso alla nuova sede della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali rafforza il legame fra i luoghi che custodiamo e le competenze necessarie per conservarli e valorizzarli". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, in occasione della firma del rogito per l'acquisto del compendio immobiliare Argiletum, di proprietà dell'Università degli Studi Roma Tre. "Vogliamo dare nuovo impulso a un'istituzione prestigiosa che prepara chi è chiamato a prendersi cura dei nostri beni e a renderli ancora più accessibili ai cittadini" ha sottolineato il ministro. La compravendita, del valore di 16 milioni di euro, è stata formalizzata ieri, 9 novembre, dal MiC, attraverso la Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con il direttore generale Fabrizio Magani, e la direzione Musei, con il direttore generale Luca Mercuri. Per l'Università degli Studi Roma Tre erano presenti il Rettore, Massimiliano Fiorucci, e il direttore generale, Alberto Attanasio. L'atto è stato stipulato dal notaio Leonardo Amato. "Con questa operazione si conclude un passaggio molto importante per Roma Tre. La sede di via Madonna dei Monti è parte della storia del nostro Ateneo e siamo particolarmente lieti che un luogo così significativo entri a far parte del patrimonio pubblico dello Stato. Formazione, ricerca e cultura continueranno a essere le vocazioni di questa sede, che potrà così aprirsi a una nuova fase della propria storia e rappresentare un bene importante per l'intera collettività. Sono, inoltre, particolarmente felice che a stipulare l'atto sia stato il notaio Leonardo Amato, laureato in Giurisprudenza nel nostro Ateneo: una circostanza che rende ancora più significativo questo passaggio per la comunità di Roma Tre" ha affermato il rettore dell'università Roma Tre, Massimiliano Fiorucci. Situato a Roma, in via Madonna dei Monti n. 40, in un'area caratterizzata da una lunga stratificazione insediativa, l'immobile è sottoposto a vincolo dal 1949 e riveste un particolare interesse storico, artistico, architettonico e urbanistico. L'acquisizione al patrimonio dello Stato rientra nelle strategie del ministero per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali nazionali. L'edificio ospiterà funzioni istituzionali coerenti con il suo pregio e con la sua storia, favorendo anche le opportunità di fruizione pubblica del contesto urbano. (ANSA).