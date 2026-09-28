(ANSA) - MESSINA, 28 SET - E' stata fermata da carabinieri del comando provinciale di Catania la 47enne accusata di aver aggredito a Messina, tre giorni fa, l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, spruzzandogli in volto e sul corpo un acido corrosivo che gli ha causato ustioni e lesioni sul 20 per cento del corpo. Alla donna è stato notificato il provvedimento emesso dalla Procura di Messina ed è stata condotta in carcere. L'avvocato Broccio è ricoverato nel centro Grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania con la prognosi riservata, ma non in pericolo di vita (ANSA).