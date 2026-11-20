(ANSA) - VERONA, 20 NOV - Si è impiccato in carcere Nadir Rossi, l'ex infermiere 35enne detenuto a Verona con l'accusa di aver ucciso la moglie Jessica Dalla Chiara con una serie di iniezioni di insulina. Lo confermano fonti del carcere. A quanto si apprende, l'uomo è stato trovato in fin di vita questa mattina nella sua cella ed è stato portato in ospedale in condizioni disperate. Il Tribunale del Riesame aveva rigettato ieri la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi legali. (ANSA).