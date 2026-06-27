(ANSA) - TEL AVIV, 27 GIU - "Israele e Libano affermano il diritto di ciascuno Stato ad esistere in pace e il loro reciproco desiderio di vivere in sicurezza come Stati sovrani confinanti. Israele e Libano dichiarano la loro intenzione di porre fine in modo definitivo al conflitto, di concludere formalmente qualsiasi stato di guerra tra di loro. Entrambi i Paesi affermano la loro intenzione di risolvere tali questioni in quanto Stati sovrani attraverso negoziati bilaterali diretti, con la mediazione e il sostegno degli Usa". È quanto afferma il primo punto dell'accordo tra Libano, Israele e Usa il cui testo è stato diffuso dal Dipartimemnto di Stato Usa. (ANSA).