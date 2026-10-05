(ANSA) - TRIESTE, 05 OTT - Promuovere in Italia iniziative di informazione, sensibilizzazione e prevenzione della violenza contro le donne. E' il contenuto di un accordo triennale siglato tra illycaffè e i Carabinieri. La collaborazione prevede la diffusione di messaggi informativi nei bar clienti di illycaffè in tutta Italia. Gli esercenti che aderiscono esporranno nel punto vendita materiale divulgativo che illustra alle donne i segnali di violenza, da quelli più subdoli e difficili da rilevare fino a quelli più gravi ed evidenti, e il numero cui telefonare in caso di necessità. Ai clienti, inoltre, verranno consegnate, stampate, le stesse informazioni perché le conservino, consultino nel tempo e le condividano con chi potrebbe averne bisogno. L'obiettivo è favorire il riconoscimento dei cosiddetti "reati spia" e individuare i percorsi di supporto più adeguati nelle diverse situazioni. I Comandi territoriali promuoveranno attività di sensibilizzazione e prevenzione a livello locale. "Credo che le aziende abbiano la responsabilità di generare valore non solo economico ma anche sociale. La prevenzione della violenza sulle donne richiede consapevolezza, strumenti concreti e una responsabilità condivisa", ha commentato Cristina Scocchia, a.d. di illycaffè. "Per questo abbiamo deciso di impegnarci attivamente affinché luoghi della quotidianità come i bar possano diventare punti di prossimità attraverso cui raggiungere anche chi, per difficoltà o timore, non cerca attivamente supporto". Un accordo analogo, ma limitato a Trieste, era già stato siglato nel 2025. (ANSA).