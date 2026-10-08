Cinque anni e sei mesi di carcere per il 34enne che nell'agosto del 2025 ha accoltellato nei pressi della stazione ferroviaria Bassano del Grappa (Vicenza) un professore del liceo Brocchi che gli avrebbe rifiutato una sigaretta. La condanna per l'uomo originario di Quinto di Treviso (Treviso) è stata emessa dal tribunale di Vicenza. Il pm aveva chiesto 10 anni di reclusione con l'accusa di tentato omicidio. All'imputato, che si trova in custodia cautelare nel carcere di Vicenza, sono state riconosciute le attenuanti generiche e un parziale vizio di mente (ANSA).