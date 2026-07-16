(ANSA) - BRINDISI, 16 LUG - Un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno all'addome nella notte, mentre si trovava nella sua abitazione a Pozzo Faceto frazione di Fasano, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale 'Perrino' di Brindisi. A quanto si apprende l''uomo sarebbe stato ferito con un'arma da taglio dalla moglie: la donna è ora ricoverata in ospedale in psichiatria, in attesa di quelli che saranno i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In casa in quel momento c'erano anche i due figli minori della donna. (ANSA).