(ANSA) - VICENZA, 25 OTT - Una donna di 32 anni è stata arrestata dai carabinieri per tentato omicidio in flagranza, per aver accoltellato il 70enne di Colceresa (Vicenza) durante una lite. Secondo quanto ricostruito dai militari del Radiomobile di Bassano del Grappa (Vicenza) la donna, in compagnia della propria compagna, una coetanea moldava, era all'interno dell'abitazione dell'anziano; con loro c'era un'altra donna 60enne, del posto. Il diverbio sarebbe scaturito per un presunto approccio del padrone di casa verso la compagna della donna. La 32enne, in evidente stato di alterazione da alcol, avrebbe impugnato un coltello da cucina, con una lama di 22 centimetri, sferrando un violento fendente all'addome del 70enne. Sul posto è giunta una pattuglia della Sezione Radiomobile, e i militari hanno immobilizzato l'autrice del gesto e posto in sicurezza l'area. Il ferito, soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'Ospedale di Vicenza, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico; attualmente è ricoverato ma non risulta in pericolo di vita. (ANSA).