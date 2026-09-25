(ANSA) - VERONA, 25 SET - Un cittadino tunisino è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite avvenuta la scorsa notte a Verona, nel quartiere Golosine. Da una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato coinvolto in un diverbio con dei cittadini polacchi, che sarebbero conducenti delle "golf car" che trasportano i turisti nel centro della città. La vittima è stata trasportata in gravissime condizioni dai sanitari del Suem 118 all'ospedale di Borgo Trento dove è morta poco dopo per la gravità delle ferite riportate. Il presunto omicida, riporta il sito del quotidiano L'Arena, è stato fermato e si trova in Questura a Verona. (ANSA).