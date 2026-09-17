(ANSA) - PADOVA, 17 SET - Un cittadino egiziano richiedente asilo di 25 anni è stato arrestato in flagranza dalla Polizia a Padova per il tentato omicidio di un connazionale, colpito con alcune coltellate all'addome e al fianco tanto da essere sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza. Rintracciato e indagato, per lo stesso reato, un terzo egiziano 27enne, anch'egli richiedente protezione. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 15 settembre all'esterno delle Cucine Popolari, storica mensa per i poveri cittadina. In seguito a una segnalazione al 113, alcuni equipaggi delle Volanti sono intervenuti per soccorrere il ferito. I poliziotti hanno trovato il giovane egiziano che presentava ferite da arma da taglio al fianco sinistro, alle mani e sulle braccia, e hanno avviato le ricerche dell'aggressore. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 che ha subito portato la vittima all'Ospedale Civile, dove è stata sottoposta d'urgenza all'intervento chirurgico per le gravi lesioni, in particolare una pugnalata al fianco sinistro molto profonda e provocata da uno strumento appuntito, potenzialmente lesiva di organi vitali e che solo per puro caso non ha provocato più gravi conseguenze. I poliziotti hanno immediatamente circondato la vicina zona dei Giardini dell'Arena, dove uno dei sospettati era fuggito e dove stava cercando di nascondersi tra le persone presenti indossando una felpa scura e occhiali da sole. La Squadra Mobile ha scoperto che non si era trattato di un fatto isolato, ma faceva parte di una serie di minacce e da precedenti episodi di violenza. Il presunto accoltellatore è stato in breve tempo fermato e condotto in Questura per l'identificazione, poi arrestato per tentato omicidio e portato alla Casa Circondariale di Padova. In serata, i poliziotti hanno rintracciato un secondo cittadino egiziano 27enne, individuato come partecipante all'aggressione. E' stato trovato in possesso di tre grammi di hashish nei pantaloni e pertanto denunciato. Ieri, il Questore di Padova Marco Odorisio ne ha disposto il trasferimento al Cpr di Milano e ha avviato nei confronti dell'arrestato la procedura di revoca del permesso di soggiorno. (ANSA).