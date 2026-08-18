(ANSA) - VERONA, 18 AGO - Un cittadino straniero è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Verona. L'aggressione è avvenuta nell'area dell'ex Centrale del latte, nella zona industriale della città scaligera, luogo da anni abbandonato e degradato, oggetto di ripetuti sgomberi, l'ultimo una decina di giorni fa. La vittima, da quanto si è appreso, è un cittadino dominicano 38enne, che ora è ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento, dove altre due persone sono state curate e successivamente dimesse. Sull'episodio indaga la Squadra mobile della Questura di Verona, sul posto la Polizia scientifica ha eseguito i rilievi. (ANSA).