(ANSA) - BRESCIA, 02 AGO - Una donna di origini indiane è stata accoltellata nel tardo pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande a Castenedolo, nel Bresciano. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato l'ex marito, di origini pakistane, che l'ha colpita con una coltellata mentre era in compagnia dei figli. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti, che hanno dato l'allarme, e hanno trattenuto l'aggressore fino a quando è stato poi arrestato dalla Polizia. Sottoposta a un intervento chirurgico, la donna ferita non si trova in pericolo di vita. (ANSA).