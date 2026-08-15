(ANSA) - GENOVA, 15 AGO - Un ragazzo di 26 anni ha accoltellato sua sorella e poi è precipitato dalla finestra al quinto piano di una palazzina a San Teodoro, a Genova. E' successo poco prima delle 14. Secondo le prime informazioni il ragazzo, mentre stava litigando con la sorella di 18 anni, l'ha ferita in modo non grave con una coltellata. Poi è caduto dalla finestra ma non è ancora chiaro se si tratti di suicidio o di caduta accidentale. Il ragazzo è morto sul colpo. La ragazza è stata portata in ospedale in codice giallo. Sul posto i carabinieri, ai quali è affidata l'indagine, e le ambulanze e le automediche inviate dal 118 oltre ai vigili del fuoco. (ANSA).