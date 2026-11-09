(ANSA) - VENEZIA, 09 NOV - Un 21enne di origine kosovara è stato arrestato dalla squadra Mobile di Vicenza per tentato omicidio dopo aver ferito in maniera grave un giovane.Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Vicenza, in seguito ai fatti avvenuti la notte dell'8 novembre in zona Valletta del Silenzio quando la polizia, su richiesta del 118, è intervenuta per due giovani feriti da arma da taglio, uno dei quali in condizioni particolarmente gravi all'occhio sinistro. Gli agenti hanno così verificato che la sera del 7 novembre un gruppo di giovani tra i 18 e i 22 anni si era riunito per festeggiare un diciottesimo compleanno. Sin dall'inizio della festa, l'indagato avrebbe tenuto comportamenti molesti nei confronti dei presenti. Intorno alle 3, la situazione è degenerata: dopo aver minacciato una ragazza con un coltello, il giovane si è avventato contro due ragazzi intervenuti nel tentativo di calmarlo, colpendoli ripetutamente con fendenti. Nel corso dell'aggressione, una delle vittime ha riportato ferite da taglio alla spalla sinistra e alla regione sottoscapolare destra. Il secondo giovane è stato invece colpito al sopracciglio e al bulbo oculare sinistro, riportando gravi fratture al volto e il concreto pericolo di perdere la vista; attualmente si trova ricoverato nel reparto di prognosi riservata presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza. Resosi irreperibile subito dopo i fatti, il 21enne è stato rintracciato dalla Squadra Mobile presso l'abitazione della fidanzata. La perquisizione domiciliare e personale ha dato esito positivo, permettendo di rinvenire e sequestrare gli abiti indossati durante la notte dell'aggressione, che presentavano evidenti macchie di sangue e tracce di fango. Alla luce del solido quadro probatorio raccolto, che evidenzia un chiaro intento omicidiario desunto dalle parti del corpo colpite e dalla gravità delle lesioni, il Pubblico Ministero titolare delle indagini ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'indagato è stato tratto in arresto dalla polizia e portato in carcere. (ANSA).