(ANSA) - PESCARA, 05 AGO - Alcuni minorenni sono stati soccorsi dal 118 nella tarda serata di ieri sul lungomare nord di Pescara per un'intossicazione da alcol. Cinque di loro, secondo le prime informazioni, sono stati trasportati in ospedale, mentre gli altri sono stati assistiti sul posto. L'episodio è avvenuto nella zona della rotonda Paolucci, all'esterno di un locale di uno stabilimento balneare dove era in corso una serata rivolta ai giovanissimi e organizzata in collaborazione con i rappresentanti degli studenti delle scuole cittadine. Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi avrebbero consumato bevande alcoliche acquistate autonomamente prima di entrare nel locale, trattenendosi nell'area della rotonda e nelle vie circostanti. L'allarme è stato lanciato da alcune persone che hanno notato diversi giovani riversi a terra. Sul posto sono intervenuti il 118 con quattro ambulanze e l'automedica, oltre agli agenti della polizia. Il personale sanitario ha prestato le prime cure ai ragazzi e disposto il trasferimento in ospedale dei cinque in condizioni più serie. Al momento dei soccorsi, la rotonda Paolucci e le aree circostanti erano disseminate di bottiglie di superalcolici, lattine, bicchieri e altri rifiuti. È già da tempo che il consumo di alcol tra i minorenni all'esterno dei locali, visto il divieto di somministrazione all'interno delle attività, fa discutere in città, tanto che il sindaco Carlo Masci nell'agosto 2025 aveva firmato un'ordinanza che vietava l'uso di alcolici in strada in alcune zone, tra cui proprio il lungomare. (ANSA).