(ANSA) - CROTONE, 22 SET - Avrebbe abusato di una giovane turista nei pressi di una discoteca di Crotone l'8 agosto scorso e adesso gli investigatori della Squadra mobile lo hanno arrestato per violenza sessuale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura. La vittima si era presentata in Questura per denunciare la violenza avvenuta e subito la sezione specializzata "Reati contro la persona" della Mobile ha attivato la procedura del "Codice Rosso", avviando le indagini e adottando tutte le necessarie misure a tutela della persona offesa. La ragazza era andata a ballare in compagnia di alcuni amici in una discoteca della città. Qui sarebbe stata avvicinata da un giovane che poi l'avrebbe aggredita in un luogo vicino al locale. L'uomo, secondo quanto emerso poi dalle indagini, era stato impiegato per garantire la sicurezza all'interno del locale insieme ad alcuni coetanei, non in regola con le procedure del lavoro regolare. Gli investigatori, grazie alle dichiarazioni della vittima, a testimonianze e ad altri elementi, hanno ricostruito quanto accaduto e identificato il presunto autore consentendo alla Procura di Crotone guidata da Domenico Guarascio di chiedere al Gip l'emissione dell'ordinanza. Gli accertamenti hanno fatto emergere anche presunte gravi irregolarità nella gestione dei servizi di sicurezza nel locale. In particolare, l'arrestato, insieme ad altri soggetti, sarebbe stato impiegato nello svolgimento di attività di vigilanza e controllo degli accessi in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni previste. Per questo, la Polizia amministrativa ha elevato sanzioni pari 10.000 euro ed ha sollecitato l'Ispettorato del Lavoro per gli aspetti di competenza relativi al contrasto in materia di lavoro nero. Nella stessa struttura, alcuni giorni prima della violenza, si era verificata una rissa che aveva coinvolto diverse persone. Per quella circostanza ed anche in valutazione degli atti che, all'epoca, erano sottoposti a segreto istruttorio, il questore di Crotone Renato Panvino, aveva emesso un provvedimento di sospensione della licenza della discoteca per 15 giorni. (ANSA).