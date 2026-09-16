(ANSA) - POMPEI, 16 SET - Si finge guida turistica per portare un turista di 17 anni in un luogo appartato degli scavi di Pompei e usargli violenza sessuale: arrestato un custode del parco archeologico. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito a Scafati (Salerno) l'ordinanza di custodia cautela - emessa dal gip del tribunale oplontino su richiesta della Procura torrese - nei confronti dell'uomo, accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono allo scorso 16 agosto, quando il minorenne presentò una denuncia-querela ai militari dell'Arma del posto fisso presente negli scavi. Stando a quanto appurato nel corso delle indagini, il custode avrebbe adescato il ragazzo fingendosi una guida turistica, in virtù anche della divisa da custode indossata in quel momento, proponendogli di visitare una delle domus normalmente chiuse al pubblico. All'interno di questa area - è l'ipotesi avanzata dagli inquirenti - l'uomo avrebbe afferrato la vittima, nonostante i tentativi di difesa del giovane, costringendolo poi a subire violenza. Le indagini si sono avvalse tra l'altro delle immagini dei sistemi di videosorveglianza interni al parco archeologico di Pompei, che hanno permesso di identificare il presunto autore. Il custode è stato portato nel carcere di Vallo della Lucania. (ANSA).