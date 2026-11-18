(ANSA) - MILANO, 18 NOV - E' stato disposto il processo con rito immediato, con cui si salta l'udienza preliminare, per il professore di italiano di 49 anni della famosa scuola militare Teulié di Milano finito agli arresti domiciliari a giugno con le accuse di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti su almeno sette allievi, alunni liceali a cavallo della maggiore età, a partire dall'ottobre 2024. Nel frattempo, come emerge anche dal decreto firmato dal gip Elio Sparacino, i ragazzi che sarebbero finiti nella rete del docente, fatta di abusi, sopraffazioni, vessazioni, umiliazioni e pressioni psicologiche, sono saliti a 18, tutti ascoltati nell'ambito di udienze in incidente probatorio nei mesi scorsi. A chiedere il processo immediato, disposto per l'evidenza delle prove, è stata la pm Alessia Menegazzo, del pool diretto da Letizia Mannella, a seguito delle indagini dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura guidata da Marcello Viola. La prima udienza è fissata per l'11 gennaio davanti alla nona sezione penale, ma nel frattempo il 49enne, ancora ai domiciliari, difeso dalla legale Paola Ponte, potrà chiedere il processo con rito abbreviato. I 18 ragazzi "persone offese", assistiti da diversi avvocati tra cui il legale Patrizio Nicolò, potranno entrare nel procedimento come parti civili per chiedere i danni. Come si legge nel decreto, all'insegnante, non un militare, viene contestato, tra l'altro, di aver compiuto "atti sessuali" nei confronti dei "giovani allievi" costretti anche "ad intrattenere con lui conversazioni a contenuto sessualmente esplicito, chiedendo loro ripetutamente di inviargli materiale fotografico e video". Violenze sessuali aggravate in certi casi anche dal fatto che alcuni alunni non avevano ancora compiuto i 18 anni. Per obbligarli a subire abusi, secondo le indagini, avrebbe fatto "riferimento all'incarico di membro interno della Commissione per l'esame di maturità 2026, per la materia di italiano, prospettando implicitamente di ostacolarli nell'esame e nel conseguimento della maturità, così alimentando lo stato di assoggettamento degli allievi". (ANSA).