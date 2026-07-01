(ANSA) - BRESCIA, 01 LUG - Cinque anni di reclusione per don Ciro Panigada, sacerdote bresciano accusato di abusi sessuali nei confronti di alcuni ragazzi che frequentavano le parrocchie in cui prestava servizio. Lo ha stabilito il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'imputato, 49 anni, era accusato di episodi avvenuti tra il 2011 e il 2014 ai danni di sette minori, all'epoca di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, nelle parrocchie di Adro e di San Paolo, in provincia di Brescia. La Procura aveva chiesto una condanna a sei anni e otto mesi. Secondo l'accusa, il sacerdote avrebbe compiuto e fatto compiere ai ragazzi atti di natura sessuale approfittando del rapporto di fiducia instaurato nell'ambito delle attività parrocchiali. Le presunte vittime, pur non avendo presentato denuncia, hanno confermato i fatti durante le indagini. Il giudice ha pronunciato una sentenza di condanna per parte delle contestazioni, mentre per altri cinque episodi ha dichiarato il non luogo a procedere. Sulla determinazione della pena potrebbero aver inciso la prescrizione di alcuni fatti risalenti al 2011 e all'inizio del 2012 e la diversa qualificazione giuridica di alcune condotte. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Nel corso delle indagini, la Procura ha acquisito anche il contenuto dei dispositivi elettronici in uso al sacerdote e raccolto, tra gli altri elementi, la testimonianza dell'allora vescovo della diocesi, che aveva rimosso il religioso dall'incarico dopo le prime segnalazioni. Il sacerdote si trova agli arresti domiciliari dall'aprile 2025. La difesa ha annunciato ricorso in appello dopo il deposito delle motivazioni della sentenza. (ANSA).