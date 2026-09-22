(ANSA) - TORINO, 22 SET - È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del dodicenne avvenuta venerdì 18 settembre nella zona del parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. Nella serata di ieri la polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un ventenne, italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di avere commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla pm Eleonora Guerra titolare dell'indagine ed eseguito dagli investigatori della Squadra mobile della questura di Torino e del commissariato Barriera Nizza. (ANSA).