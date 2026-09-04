(ANSA) - TORINO, 04 SET - Una decina di persone stanno manifestando davanti al palazzo di giustizia di Torino contro la scarcerazione del commesso di 42 anni accusato di violenza sessuale su una tredicenne all'interno di un minimarket del quartiere Borgo Vittoria. Il presidio è stato organizzato dall'associazione nazionale anti-pedofilia La Caramella Buona. I partecipanti sono arrivati in auto anche da Reggio Emilia, Modena e Parma. Davanti al tribunale sono stati esposti cartelli con le scritte "La violenza non si giustifica", "Ti abuso e chiedo scusa", "E se da libero lo rifà?" e "Libero di rifarlo in attesa del processo". I manifestanti provocatoriamente hanno mostrato una bottiglia di tequila (il 42enne aveva dichiarato di aver bevuto della tequila prima degli abusi, ndr), invitando i giornalisti a bere. "Siamo qui perché siamo convinti che se vogliamo una società migliore, dobbiamo tutti impegnarci e lottare perché queste aberrazioni della nostra ingiustizia istituzionalizzata non capitino più - spiega Roberto Mirabile, presidente e fondatore dell'associazione -. I pedofili, i molestatori sessuali sono altamente recidivi, questo lo devono capire alcuni magistrati, alcuni avvocati, e tutti noi dobbiamo averlo ben presente". "Sono persone socialmente e altamente pericolose se si lasciano liberi di andare nei parchi davanti alle scuole - prosegue -. Questo è veramente devastante ed è un'ulteriore violenza, un'ulteriore umiliazione per le vittime, che siano bambini o adulti". Mirabile richiama anche un precedente analogo a quanto accaduto a Torino. "Noi abbiamo avuto un caso simile 9 anni fa a Reggio Emilia di un pedofilo recidivo, che ha abusato di un bambino sordomuto: ha chiesto scusa al giudice e il giudice l'ha lasciato libero con l'obbligo di firma. È una cosa che non possiamo accettare". Alla manifestazione è presente anche Enzo Liardo, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Torino. (ANSA).