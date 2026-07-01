(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Un modello di 23 anni, che ha sfilato anche per importanti maison, è stato arrestato dalla Polizia Locale di Milano per violenza sessuale e lesioni personali nei confronti dell'ex fidanzata, verso la quale ha continuato anche dopo la rottura a commettere atti persecutori. Secondo le indagini del Nucleo Tutela Donne e Minori il giovane, tra la fine del 2025 e febbraio 2026 avrebbe sottoposto la ragazza, appena più che ventenne, a una lunga serie di violenze fisiche, minacce, aggressioni e comportamenti persecutori, costringendola poi anche a modificare radicalmente le abitudini di vita per timore di incontrarlo da quando. Il gip di Milano ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare proprio per la possibilità che l'indagato reiteri i reati. La relazione tra i due è nata nel 2024 nell'ambiente professionale che condividono, quello della moda milanese, visto che lei lavora come manager del settore. Le relazioni tra i due, entrambi domiciliati nel capoluogo lombardo - sono peggiorate già nel 2025, con il 23enne che sarebbe diventato via via più violento. Dopo la rottura della storia non si sarebbe rassegnato continuando a tentare di imporre la sua presenza con atti ritenuti persecutori. L'ex fidanzata, a quel punto, ha sporto denuncia e fatto avviare le indagini. (ANSA).