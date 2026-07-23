(ANSA) - BOLOGNA, 23 LUG - Per quasi un anno, tra la primavera 2025 e lo scorso maggio, un maestro d'equitazione 70enne di un circolo sportivo di Parma avrebbe abusato sessualmente di una ragazzina di 14 anni filmando anche alcuni incontri e facendosi inviare sue foto. L'uomo, per non farla parlare, avrebbe poi fatto leva sul suo amore per il cavallo che cavalcava, dicendole che non lo avrebbe più rivisto. La notizia è riportata dalla Gazzetta di Parma. Oltre che per violenza sessuale pluriaggravata, l'uomo - parmigiano, ai domiciliari da tre settimane - è indagato per pedopornografia (reato per cui non è stata chiesta la misura cautelare). Un'accusa, quest'ultima, che ha fatto sì che il fascicolo sia stato inviato alla Procura di Bologna, competente per i reati di pedopornografia. Gli abusi sarebbero avvenuti al circolo, in una stanza che l'istruttore aveva a disposizione, ma anche a casa di lui. Finché, agli inizi di maggio, la 14enne si è confidata con un compagno di classe. Che poi aveva inviato anche alcuni messaggi all'istruttore. Il ragazzino l'ha poi convinta ad aprirsi con alcune professoresse della sua scuola. E la 14enne è riuscita a svelare il suo segreto. Le docenti, infatti, l'hanno persuasa a parlarne con la madre: a scuola, affiancata dalle prof, la ragazzina ha quindi messo insieme i ricordi drammatici di quei mesi. Poche ore dopo la madre si era presentata in questura e aveva fatto denuncia. L'indagine, coordinata dal pm Ludovico Valotti, è entrata subito nel vivo. Fino alla richiesta di custodia cautelare: carcere, per la Procura. Ma il gip, considerando l'età dell'istruttore, oltre che la sua fedina penale immacolata, ha ritenuto non ci fossero le "condizioni di eccezionale rilevanza" previste dal Codice per metterlo in carcere, riporta la Gazzetta di Parma. L'indagine non è chiusa. Quasi certamente la 14enne sarà sentita in incidente probatorio per cristallizzare le sue parole. Così come verranno analizzati i video che avrebbero ripreso alcuni incontri. (ANSA).