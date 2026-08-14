(ANSA) - MATERA, 14 AGO - Con le accuse di violenza sessuale ai danni di due giovani donne e tentato furto, a Policoro (Matera), un giovane di 18 anni, di origini marocchine, è stato arrestato dalla Polizia. Le indagini sono cominciate "dalla segnalazione di un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio, che, all'interno di uno stabilimento balneare - è scritto in un comunicato diffuso dalla Questura di Matera - aveva poco prima subito il tentativo di furto di una collana in oro che portava al collo, indicando un giovane. Il poliziotto, riuscito ad impedire il furto, seguiva gli spostamenti del 18enne e di un altro soggetto che era in sua compagnia, informando e mantenendosi in contatto con il personale della Squadra Mobile". Successivamente "due giovani donne segnalavano agli agenti che proprio uno dei due ragazzi si era reso responsabile di condotte di natura sessuale avvenute poco prima, fornendo accurate descrizioni sull'abbigliamento indossato e sulle caratteristiche fisionomiche dell'autore". In seguito, gli investigatori della Squadra Mobile, con l'ausilio del Reparto Mobile di Bari, sono riusciti a bloccare il giovane. Gli accertamenti "hanno permesso di ricostruire due distinti episodi di violenza sessuale e a individuare nel 18enne il presunto autore". Secondo quanto denunciato e ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe dapprima avvicinato ad una ragazza che dormiva su un lettino in spiaggia, compiendo abusi e molestie. Poco dopo, avrebbe avvicinato un'altra giovane, che riposava su un lettino insieme al fidanzato, molestandola. (ANSA).