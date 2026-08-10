(ANSA) - GENOVA, 10 AGO - Uno skipper spagnolo di 30 anni è stato fermato ieri dalla polizia di frontiera dell'aeroporto di Genova perché accusato di violenza sessuale nei confronti di due ragazze che facevano parte del suo equipaggio. E' successo su uno yacht che aveva appena terminato una crociera e si trovava ormeggiato alla marina di Loano (Savona). Secondo quanto denunciato dalle due giovani, una inglese e una originaria di città del Capo, i tre hanno passato la serata di venerdì in giro nella cittadina della riviera di ponente. Hanno bevuto e poi sono tornati in barca. Le due ragazze si sono fermate a chiacchierare nella cabina dello skipper e poi si sono addormentate. Lui ne avrebbe approfittato abusando una delle ragazze nel sonno. Poi quando la ragazza si è svegliata per quanto stava succedendo, è scappata. L'uomo a quel punto si sarebbe avventato sull'altra che però, svegliata dalle grida dell'amica, sarebbe riuscita a respingerlo e a scappare. Le due ragazze, prima di lasciare l'imbarcazione, hanno preso il passaporto dello skipper: sono arrivate a Genova per imbarcarsi sui rispettivi voli ma prima hanno consegnato il documento alla polizia denunciando in lacrime quanto accaduto. Sono state accompagnate in ospedale e gli esami hanno confermato la violenza e lo stato di choc. Ieri, il trentenne si è presentato a sua volta in aeroporto a Genova per prendere un biglietto per Barcellona ma aveva la carta di identità scaduta. Ha detto di aver perso il passaporto e quando è andato a fare denuncia è stato fermato e portato nel carcere di Pontedecimo. La pm Eugenia Menichetti, visto il pericolo di fuga e i gravi indizi, ha chiesto la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere. (ANSA).