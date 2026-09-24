(ANSA) - NEW YORK, 24 SET - "Abbiamo accolto con favore il piano in 20 punti del presidente Usa Donald Trump, la risoluzione 2803 del Consiglio di Sicurezza e la tabella di marcia per l'attuazione della seconda fase. L'obiettivo era porre fine all'aggressione contro il nostro popolo, garantire il ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza e avviare la ricostruzione della Striscia stessa. Tuttavia, purtroppo, non abbiamo visto nulla di tutto ciò concretizzarsi. Queste aggressioni letali continuano a mietere vittime tra uomini, donne e bambini a Gaza dopo quasi un anno". Lo ha detto il presidente palestinese Abu Mazen in un videomessaggio all'Onu. (ANSA).