(ANSA) - ROMA, 10 NOV - L'Abi "indica l'importanza di valutare insieme le misure fiscali deliberate con le leggi di bilancio del 2025 e del 2026 con questa ora in esame, che determinano un impatto di 22 miliardi di euro" con 7 miliardi solo per la Manovra di quest'anno. Lo afferma il dg dell'associazione Marco Elio Rottigni in audizione al Parlamento sulla Manovra. Rottigni chiede di "evitare penalizzazioni eccessive su costi necessari per l'operatività e gli investimenti per salvaguardare la certezza delle regole applicabili a crediti e attività fiscali nonché evitando distorsioni della concorrenza" nell'Ue. L'Abi chiede "propone fortemente la necessità di individuare miglioramenti" nelle misure. (ANSA).