(ANSA) - ROMA, 19 SET - Ad agosto 2026, il totale dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto del 3,4% su base annua, in accelerazione rispetto alla variazione registrata il mese precedente (+3,3%), proseguendo il percorso di crescita dei prestiti iniziato a marzo 2025 e tornato ai livelli di ottobre 2022. E' quanto emerge dal Rapporto mensile dell'Abi. Per le famiglie è il ventesimo mese di incremento e per le imprese è il quattordicesimo. Il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stato il 4,19% (+0,02% rispetto al mese precedente); il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è aumentato al 3,56% (+0,16% rispetto al mese precedente); il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è diminuito al 3,66% (-0,13% rispetto al mese precedente). (ANSA).