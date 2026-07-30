(ANSA) - VENAUS, 30 LUG - Con la sistemazione delle prime tende e di alcune amache, è iniziato intorno alle 12.30 a Venaus il montaggio del campeggio No Tav che inizialmente previsto nella vicina Susa fino a sabato prossimo, ma vietato da un'ordinanza del prefetto resa nota oggi. Al momento sono alcune decine i giovani arrivati nell'area, dove non sono presenti forze dell'ordine in divisa. Da stamane invece, le zone di Susa che avrebbero dovuto ospitare il presidio, come quelle a San Giuliano e Traduerivi, sono controllate da reparti antisommossa. (ANSA).