(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Nave Amerigo Vespucci in arrivo a Trieste per la conclusione, in occasione della 58esima edizione della Barcolana, della Campagna in Nord America. Dopo aver percorso oltre 15mila miglia, la Nave Scuola della Marina Militare fa tappa al Molo dei Bersaglieri dall'8 al 12 ottobre. Accanto torna il Villaggio IN Italia, piattaforma multidisciplinare e itinerante che promuove le eccellenze italiane nel mondo, con un ricco palinsesti di appuntamenti. Dall'Artico all'underwater, dalla grande vela italiana con la premiazione del Marina Militare Nastro Rosa Veloce al Forum sulla Vela, fino all'inclusione, il mare viene raccontato in tutte le sue dimensioni. Annunciato nel settembre 2025 dal ministro della Difesa Guido Crosetto, al termine del Tour Mondiale Vespucci 2023-2025, il Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America è una iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare. Prodotto da Difesa Servizi e sviluppato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per la Disabilità. Partita da Genova lo scorso maggio, nella sua campagna negli Stati Uniti Amerigo Vespucci ha sostato a Baltimora, New York e Boston, in Canada a Quebec City e Montreal e, in Italia, a Cagliari, Castellammare di Stabia, Napoli e Venezia. Nave Amerigo Vespucci e Villaggio IN Italia saranno aperti gratuitamente al pubblico. A Trieste debutta anche 'Un caffè sul Vespucci', nuova rubrica ANSA realizzata per il Tour Mondiale Vespucci in cui i protagonisti della tappa di Trieste si raccontano a un giornalista dell'Agenzia. (ANSA).