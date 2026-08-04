(ANSA) - TORINO, 04 AGO - Un avviso pubblico finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per la rifunzionalizzazione e il riutilizzo dell'immobile comunale di corso Regina Margherita 47 a Torino, che ha ospitato il centro sociale Askatasuna sino allo sgombero del dicembre scorso. La giunta, su proposta della vicesindaca con delega al Patrimonio, Michela Favaro, ha approvato questa mattina le linee di indirizzo per attivare una procedura per individuare soggetti interessati a proporre progetti di riqualificazione, utilizzo e gestione dell'immobile per l'insediamento di attività rivolte al territorio per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. "L'immobile si caratterizza per una storica vocazione sociale e uno strettissimo legame con il territorio - spiega la vicesindaca Favaro - e, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, la volontà dell'amministrazione è di restituirlo alla comunità. La sua ubicazione, adiacente alla scuola dell'infanzia e primaria Gianni Rodari e vicina alla sede universitaria di Palazzo Nuovo, nonché le sue caratteristiche strutturali, lo rendono un potenziale punto di riferimento per le famiglie, i giovani, gli studenti e, più in generale, per gli abitanti del quartiere. Questo documento avvia il percorso per recuperarlo e destinarlo ad attività a carattere sociale, educativo, ricreativo, aggregativo per generare nuove opportunità di inclusione e partecipazione". La Città avvierà una fase di rilevazione di interessi preliminari per individuare soggetti interessati a proporre progetti di riqualificazione, utilizzo e gestione dell'immobile attraverso un avviso pubblico, che sarà pubblicato nei prossimi mesi. (ANSA).